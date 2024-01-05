Kocaeli'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2019 yılında Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan cinayet olayına ilişkin hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Oktay Basar'ın (55), ikametgahında olduğunu tespit etti.
AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonla evinin bulunduğu sokakta yakalanan Basar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.