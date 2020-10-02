Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül'de gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli ise hakkında soruşturma bulunduğu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.