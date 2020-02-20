Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.