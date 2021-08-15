Kaza saat 22.00 sıralarında D-130 Karayolu Sepetlipınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.B. yönetimindeki 41 ADD 427 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Alp’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tahsin Alp’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Tahsin Alp’in cansız bedeni morga götürüldü.

Bu arada, kazanın yaşandığı yerin yaklaşık 50 metre yakınında yaya üstü geçidi olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.