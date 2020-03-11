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Kocaeli'de fabrikadan 130 bin liralık otomobil lastiği çalınmasıyla ilgili 1 tutuklama



Kocaeli'de lastik fabrikasından piyasa değeri 130 bin lira olan otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Körfez ilçesindeki bir lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.B, Ş.H. ve F.T'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ş.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir lastik fabrikasından çok sayıda lastik çalınması üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra İzmit ve Körfez ilçesinde yapılan operasyonda, M.B, Ş.H. ve F.T'yi gözaltına almıştı.

Körfez ilçesinde bir depoda bulunan ve piyasa değerinin yaklaşık 130 bin lira olduğu belirlenen lastikler çalındığı fabrikaya teslim edilmişti.