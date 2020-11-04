Kocaeli'de evleri yanan ailenin yaraları sarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde Kozluk Mahallesi'nde evleri yanan Hasan ve Sevda İpek çiftine, nakdi yardımın yanı sıra birçok konuda destek sağlandı.
Tüm eşyaları yanan ve evleri kullanılamaz halen gelen İpek çifti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezine yerleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle zor günleri atlatmaya çalışan İpek ailesi, Muhtarlık Daire Başkanlığınca yürütülen "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi"ne başvurdu.
Uygun şartları sağlayan aileye, Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği sağlandı.
- "Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevda İpek, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle zor günleri geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Evimizde çıkan yangın, her şeyimizi aldı. Bütün eşyalarımız ve evimiz kullanılamayacak hale geldi. Evsiz kaldık derken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize yardım elini uzattı. Bu süreci nasıl atlatacağımızı düşünürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 'Biz yanınızdayız, bu süreci birlikte atlatacağız.' demesi bizi hem güvende hissetmemizi sağladı hem de yangın korkusunu yenmemize yardımcı oldu. Yangından sonra Barınma ve Konaklama Merkezindeki daireye yerleştirildik. Hamdolsun, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük."
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden İpek, "Bu süreçte ailemize Büyükşehir Belediyesinde çalışan psikologlar tarafından da destek verildi. Evimiz için nakdi destek aldık. Bunun yanında ev eşyası yardımında bulunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi'nden de faydalandık. Tavukların yanı sıra yeminden ekipmanına kadar birçok konuda bize destek verdiler. Güzel bir işimiz oldu. Yangın olduğunda biz aslında her şeyimizi kaybetmemişiz. Devletimizin ve Büyükşehir Belediyesinin yanımızda olması bizi çok rahatlattı." ifadelerini kullandı.
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