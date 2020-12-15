Kocaeli'de evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde 9 katlı binanın giriş katında Soner Yoloğlu'nun oturduğu dairede doğal gaz kaynaklı patlama oldu.

Olay yerlerine itfaiye, sağlık, jandarma ve İZGAZ ekibi sevk edildi.

Patlamada ağır yaralanan Soner Yoloğlu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle eşyaların dışarıya fırlaması sonucu park alanında bulunan 9 araçta ve evde hasar oluştu. Patlama sonrası yangın meydana gelmedi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İZGAZ ekipleri hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.