Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Giriş: 31.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:33
Serdar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çalışan F.K, mutfak bölümünde kıyma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.
Restorandaki personel durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince eli makineden kurtarılan F.K. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
F.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.