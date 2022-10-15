Durdurulan araçta 45 av tüfeği ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 29 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 16 ruhsatsız uzun namlulu otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.K. gözaltına alındı.