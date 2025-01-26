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        Haberler Gündem Kocaeli'de düğün sonrası çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı - Güncel haberler

        Düğün sonrası silahlı kavga: 2 yaralı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 02:14 Güncelleme: 26.01.2025 - 02:14
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        Düğün sonrası silahlı kavga: 2 yaralı
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        Köseköy Dumlupınar Mahallesi'nde bir düğün salonu çıkışında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı, bacağından yaralanan B.D. ile kasık bölgesinden vurulan O.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

        Polis, olayın ardından şüpheli B.K'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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