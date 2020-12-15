Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde 9 katlı binanın giriş katında Soner Yoloğlu'nun oturduğu dairede doğal gaz kaynaklı patlama oldu.

Olay yerlerine itfaiye, sağlık, jandarma ve İZGAZ ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; patlamada ağır yaralanan Soner Yoloğlu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle eşyaların dışarıya fırlaması sonucu park alanında bulunan 9 araçta ve evde hasar oluştu. Patlama sonrası yangın meydana gelmedi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İZGAZ ekipleri hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.