Kocaeli'de devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Selim Ertufan idaresindeki 34 ZV 4346 sebze yüklü kamyonet, Tatlıkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Ertufan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, devrilen aracın ve yere saçılan sebzelerin kaldırılmasının ardından normale döndü.