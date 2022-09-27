Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

DHA

Kocaeli'de denizde erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde erkek cansız bedeni görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.

Tekneye alınan cansız, yakınlarda bulunan bir limana getirildi. Burada sağlık ekiplerinin ilk incelemesini yaptığı, uzun süre suda kalması nedeniyle deforme olan cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.