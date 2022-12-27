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Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları, lise öğrencileriyle buluştu

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularından Ahsen Gül Ever ile Tekin Ezgütekin, lise öğrencileriyle bir araya geldi. Deneyimli tiyatrocular, gençlere tecrübelerini aktardı

Giriş: 27.12.2022 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de deneyimli tiyatrocular liselilerle buluştu
İHA

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularından Ahsen Gül Ever ile Tekin Ezgütekin, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Okul yönetiminin de katıldığı söyleşide konuşan Ahsen Gül Ever, tiyatrocu olmanın ve tiyatroyu sevmenin önce yetiştiği aileden ve o ailenin sanat anlayışından geçtiğini vurgulayarak, öğrencilere "Bol bol okuyun, araştırın ve aklınıza gelen şeyleri bir şekilde bir kenara not alın" tavsiyesinde bulundu.

"MESLEĞİMİZİN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Oynadıkları oyunlardan örnekler veren deneyimli oyuncu Tekin Ezgütekin ise, öğrencilerle tiyatro söyleşisi adı altında bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti. Ezgütekin, "Ortaya koyduğumuz oyunların beğenilmesi, takdir toplaması bizim için çok önemli. Bizler de bu yüzden yaptığımız işin en iyisini yaparak, mesleğimizin hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

LİSE MÜDÜRÜNDEN ÖĞRENCİLERE TİYATRO SÖZÜ

Tiyatro oyuncularının söyleşisinden sonra İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Salih Kaya, günün anısına birer plaket takdim etti. Öğrencilere en kısa zamanda tiyatroya götürme sözü veren Kaya, katılımcılara teşekkür etti.

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