Demir çelik fabrikasında yangın paniği

AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı. AA'nın haberine göre; olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.