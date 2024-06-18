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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de dehşet saçan şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eşini ve akrabasını vurup, ev kurşunladıktan sonra teslim olan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de eşini, 6 çocuğunun gözü önünde tabanca ile yaraladıktan sonra başka mahalleye giderek bir akrabasını da vurup, eşinin akrabalarının evini kurşunladıktan sonra polise teslim olan Mehmet Salih Babat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 19:33 Güncelleme: 18.06.2024 - 19:33
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        6 çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklamıştı... Tutuklandı
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        >Kocaeli'deki olay dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Nurcan Babat'ı, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki evde 6 çocuğunun gözü önünde bıçakladıktan sonra tabanca ile 5 el ateş ederek ağır yaralayan Mehmet Salih Babat, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde Nurcan Babat'ın akrabalarının oturduğu bölgeye gitti.

        Burada Dereli Sokak üzerindeki evinin önünde oturan Alaattin K.'yi silahla yaralayan şüpheli, daha sonra Kınalı Sokak üzerindeki Veysi B.'ye ait evi kurşunladı.

        Sonrasında aynı mahalledeki Hz. Ali Camisi'ne giden zanlı, burada kendisini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederek olaylarda kullandığı tabanca ile birlikte teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Salih Babat, bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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