Kocaeli'de çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eren A. idaresindeki 41 DB 355 plakalı Darıca Belediyesine ait çöp kamyonu, D-100 karayolu Beylikbağı mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek bariyere çarptı.

Bariyer, çarpmanın etkisiyle kamyona saplandı.

Kazada, araçtaki temizlik işçisi Tahsin Atalar olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Eren A. ise yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Atalar'ın cesedi, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

Öte yandan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.