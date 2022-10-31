Kocaeli'de çok sayıda silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek suçların önlenmesi adına 24-30 Ekim tarihleri arasında çalışma yürüttü.

Belirlenen adresler ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 24 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 11 kesici alet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.