Kocaeli'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan kadın yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da, "çocuğa karşı eziyet yapma" suçundan aranan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S'nin Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bulunduğu adresi tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.