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        Haberler Gündem Kocaeli'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bungalovda yangın çıktı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 01:57 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:57
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        Bungalovda yangın çıktı
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        Denizli Göleti Barajı mevkisinde kime ait olduğu belirlenemeyen bungalovda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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