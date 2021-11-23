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Kocaeli'de çiftin baktığı sevimli sincap doğal ortamına bırakılacak

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çiftin ormanda savunmasız halde bulup evde baktıkları sincap yavrusu Alvin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Ormanya'ya götürüldü

23.11.2021 - 14:53 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Yuvacık'ta kafe işleten Enes ve Minel Kılıç, yaklaşık bir ay önce ormanda gezinirken ağaç kovuğunda bularak bakmaya çalıştıkları "Alvin" isimli sevimli sincabı doğal yaşam alanına bırakmaya karar verdi.

     

  • AA'nın haberine göre çiftin haber vermesi üzerine kafeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sincabı teslim aldı. Birbirlerine oldukça bağlanan Alvin ve Kılıç çiftinin ayrılığı sırasında duygusal anlar yaşandı.

     

  • Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen Alvin, veteriner kontrolünden geçtikten sonra karantinaya alındı. Alvin, rehabilitasyon sürecinin ardından bir süre gözlem altında tutularak doğal yaşam alanına bırakılacak.

     

  • "ÜZGÜNÜM AMA ONUN İYİLİĞİ İÇİN BÖYLE OLMASI GEREKİYOR"

    Alvin'i yetkililere teslim eden Enes Kılıç, yaptığı açıklamada, bu ayrılığın Alvin için daha iyi olacağını belirterek, zaten onu doğada bulduklarını anlattı.

     

  • İyi bakılsa da doğal ortamında daha iyi hayatı olacağını düşündüklerini vurgulayan Kılıç, "Ondan dolayı bugün Doğa Koruma ve Milli Parkları aradık. Geldiler, onu gerçek yaşamına bırakmak için alacaklar. Artık biz de oraya ziyaretine gideriz" dedi.

     

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