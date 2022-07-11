Yine karşılaştılar!

DHA

Kocali'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz' demesiyle çıkan ve bir kişinin öldüğü kavganın tarafları bayram ziyaretinde karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Yaşanan arbede de bir polis memuru yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 19.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Kaza Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 2 hafta önce Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın, ‘Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz’ demesi üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan olayda Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin vuruldu. Arbede esnasında eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından iki ailenin yakınları Kurban Bayramı ziyareti sırasında tekrar karşılaştı. İki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis iki tarafı güçlükle yatıştırdı. Yaşanan arbede esnasında bir polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili Gökhan Şencan ve Selahattin Şencan polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekiplerinden destek alan polis, sokağın her iki tarafını trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.