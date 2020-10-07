Kocaeli'de çevreyi kirleten işletmeye 265 bin lira ceza

AA

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çerkeşli mevkisinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın kömürlerinin önceki gün yanması sonucu gaz ve koku oluştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tesise 88 bin 499 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ancak kömür yangınının, koku ve gaz emisyonunun dün de devam emesi üzerine tesise tekrar 176 bin 998 lira idari yaptırım cezası verildi.

Söndürme işlemleri devam ederken, Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince sorunun en kısa sürede çözülmesi için tedbirler alındı.