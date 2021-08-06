Çeşitli suçlardan aranıyordu, bira şişesiyle polislere saldırdı

Gebze ilçesindeki İnönü Mahallesi 1954. Sokak'ta şüpheli E.U. ile polisler arasında arbede yaşandı.

Elindeki bira şişesiyle polislere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. E.U'nun polis merkezindeki işlemleri sürüyor.​​​​​​​