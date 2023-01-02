Çay yüklü TIR'da yangın çıktı

AA'nın haberine göre, Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mehmet Şirin U. idaresindeki TIR'ın motor kısmında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede çay yüklü dorseye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. TIR kullanılamaz hale geldi, dorsede hasar oluştu.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara istikametindeki ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

Dorsedeki ürünlerin taşınmasının ardından tüm şeritlerin ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.