Kocaeli'de cami yangını: 1 yaralı

İzmit'in Cedit Mahallesi'nde Cumhuriyet Bahtiyar Camisi'nin bitişiğindeki temizlik görevlisi odasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek isterken hafif yaralanan temizlik görevlisi C.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, camide hasar oluştu.