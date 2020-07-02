Kocaeli'de bir kişi üvey kardeşini tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre, Babalı Mahallesi'nde Ali P. (63),arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Osman Y'nin (61) evine gitti.

Evin önünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali P, çift kırma tüfekle ateş ederek Osman Y'yi evinin bahçesinde göğsünden vurdu. Osman Y, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ali P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğe el konuldu.

Öte yandan, kavga sırasında henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

,Murat Yıldırım