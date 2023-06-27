Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Kocaeli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından evinde kız arkadaşıyla birlikte ölü bulundu. Yapılan incelemede kız arkadaşını tabancayla başından vurarak öldüren zanlının, daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi

Giriş: 27.06.2023 - 01:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İzmit'te tartıştığı kız arkadaşı Gözde Vural'ı (34) başından vurarak öldüren Hasan Ceylan (32), aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Korkunç olay, ikiliden haber alamayan iş arkadaşlarının polise başvurması sonucunda ortaya çıktı.

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ceylan ve kız arkadaşı Gözde Vural'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları, polise başvurarak yardım istedi.

POLİS, İKİ CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

DHA'nın haberine göre; ihbarda bulunan arkadaşlarının belirttiği adrese, bu gece saatlerinde giderek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Vural ve Ceylan'ın cansız bedenleri ile karşılaştı.

EVDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Polisin olay yeri inceleme çalışmalarında, evde tartışma yaşandığı ve Hasan Ceylan'ın kız arkadaşı Gözde Vural'ı tabanca ile başından vurarak öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Tekirdağ'da ölümlü kaza
Tekirdağ'da ölümlü kaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.