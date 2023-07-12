Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kişinin evini kurşunladı

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Fatih Mahallesi Dilmen Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki M.A'ya ait daire, aralarında husumet bulunan, dün akşam saatlerinde tartıştığı O.A. tarafından kurşunlandı.

Evin ikinci katına çok sayıda merminin isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Mahallede ve evde yapılan incelemede, tabancaya ait çok sayıda boş kovan bulundu.

Ayrıca apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna da mermi isabet ettiği tespit edildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.