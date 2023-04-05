Kocaeli'de bir kişi silahla öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde Rüstem D. (45) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında berber dükkanı önünde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, tartıştığı kişinin tabancayla ateş ettiği berber Rüstem D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rüstem D. müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.