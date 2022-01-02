İş yerinde şüpheli ölüm!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde K.İ.'den (39) haber alamayan yakınları, Karabaş Mahallesi'ndeki otomobil kiralama şirketinin ofisine geldi.

Arka kısımdaki odada K.İ.'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

K.İ.'nin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.