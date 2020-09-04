Kocaeli'de bir bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AA

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, pozitif vakaların görülmesi üzerine Piyalepaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ve Gölcük Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan binaya gıda kolisi bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yetkililer, tatilden dönen vatandaşların birkaç gün evlerinde izole kalmasını ve bu sürede herhangi rahatsızlık hissetmeleri durumunda maske takarak hastaneye başvurmasını tavsiye etti.