Araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İzmit kesimi İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara bulundu.

Sigaraları imha edilmek üzere el koyan ekipler, şüpheli bir kişi hakkında ise yasal işlem başlattı.