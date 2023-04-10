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Kocaeli'de bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Kocaeli Karamürsel'de husumetli iki grup arasında bir çay ocağı önünde çıkan bıçaklı ve demir sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Giriş: 10.04.2023 - 02:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
Kocaeli'de bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
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AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Kayacık Mahallesi'ndeki bir çay ocağı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. AA'nın haberine göre; bıçaklı ve demir sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında 2 kişi darbedilerek, 2 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, yakınları karakol önüne giderek şüphelilerin serbest bırakılmasını istedi. Çevik kuvvet ekipleri karakol önünde önlem alırken, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, zanlıların yakınlarıyla konuşarak dağılmalarını sağladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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