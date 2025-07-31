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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

        Kocaeli Karamürsel'de husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 06:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 06:19
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        Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde, önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) karşılaştı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, KURTARILAMADI

        Burada ikili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine E.K, Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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