Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Kocaeli Karamürsel'de husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı
Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde, önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) karşılaştı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, KURTARILAMADI
Burada ikili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine E.K, Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.