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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de belindeki silah aniden patlayınca yaralandı

        Kocaeli'de belindeki silah aniden patlayınca yaralandı

        Kocaeli'de bir balıkçı dükkanında iş yeri sahibinin belindeki tabanca aniden patladı. Belinden yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 01:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 01:03
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        Belindeki silah aniden patlayınca yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.

        Emekevler Mahallesi Başak Caddesi'ndeki balıkçı dükkanında işyeri sahibi N.Ö.D'nin belindeki tabanca aniden ateş aldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; belinden yaralanan N.Ö.D. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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