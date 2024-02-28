Kocaeli'de belindeki silah aniden patlayınca yaralandı
Kocaeli'de bir balıkçı dükkanında iş yeri sahibinin belindeki tabanca aniden patladı. Belinden yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Emekevler Mahallesi Başak Caddesi'ndeki balıkçı dükkanında işyeri sahibi N.Ö.D'nin belindeki tabanca aniden ateş aldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; belinden yaralanan N.Ö.D. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.