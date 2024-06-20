Kocaeli'de bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Giriş: 20.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:24
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.
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