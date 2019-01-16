Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesine (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü geçen yıl 37 bin 686'sı traktör olmak üzere toplam 1 milyon 587 bin 836 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yıl toplam üretim, 2017'ye göre yüzde 2,4 azalarak 613 bin 718'e geriledi. Bu rakam sektörün toplam üretiminin yüzde 38,6'sını oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen 613 bin 718 aracın yüzde 87'sine denk gelen 531 bin 885'i ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 1 milyon 333 bin 992 adedi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 40 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 40'ı Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

HONDA TÜRKİYE ÜRETİM VE İHRACATTA GAZA BASTI



Sanayi kentindeki 4 otomotiv firmasının 2018'deki toplam üretimi 2017'ye göre bir miktar gerilese de ihracatı yüzde 4,3 artarak rekor düzeye ulaştı.

Geçen yıl otomobil üretimi bir önceki yıla göre yüzde 33,3'lük artışla 38 bin 319'a çıkan Honda Türkiye, Kocaeli'de oransal olarak üretim performansını en fazla artıran firma oldu. Şirketin 2017'de 9 bin 391 olan ihracatı da yüzde 45,9'luk artışla 13 bin 699'a yükseldi.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan'ın üretim performansı ise bu dönemde 2017'ye göre yüzde 0,3 arttı. Firma, 2018'de Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 22 bin 916 otomobil, 289 bin 199 kamyonet, 55 bin 892 minibüs olmak üzere 368 bin 7 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin söz konusu ürün kalemlerindeki ihracatı da 2018'de yüzde 10,6'lık artışla 326 bin 875'e ulaştı.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesinde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, geçen yıl 203 bin adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 94'üne denk gelen 190 bin 347'sini ihraç etti.

Geçen yıl 4 bin 461 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu'nun ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 37,7 oranında artarak 964 adede yükseldi.

KOCAELİ TİCARİ ARAÇTA ÜRETİM ÜSSÜ



Türkiye'de 2017'de 552 bin 825 adet olan ticari araç üretimi, 2018'de yüzde yüzde 5,3'lük azalışla 523 bin 689 adede gerilerken, ihracat ise yüzde 7,8 artarak 443 bin 722 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli, geçen yıl 349 bin 552 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 66,7'sini, 308 bin 626 adetle de toplam ihracatın yüzde 69,5'ini tek başına gerçekleştirdi.