Kocaeli'de balkonda otururken başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hacı Osman Mahallesi Billur sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında tüfekle ateş edilmesi üzerine evinin balkonunda oturan Taner Ç. başından yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Taner Ç. Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.