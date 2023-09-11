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        Haberler Gündem Kocaeli'de balkon duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de otomobil balkon duvarına çarptı: 2 yaralı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yokuşta kontrolden çıkan otomobilin yol seviyesindeki balkon duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:10
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        Otomobil balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
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        I.D. idaresindeki otomobil, Osman Gazi Mahallesi Larnaka Sokak'ta arıza yaptı.

        Sürücüsünün yokuş aşağı ilerleyerek çalıştırmaya gayret ettiği sırada kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafif ticari araca ve 2 aydınlatma direğine çaptıktan sonra karşı şeride geçti. Otomobil, bir apartmanın yol seviyesindeki balkon duvarına çarparak durabildi.

        Kazada sürücü ile yolcu T.A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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