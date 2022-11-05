Balık tutarken denize düştü! İtfaiye kurtardı

AA

Alınan bilgiye göre, Seka Park'ta balık tutan A.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.

İtfaiye personelinin kurtardığı A.Ö, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.