Kocaeli'de aydınlatma kablosu hırsızlığında 2 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve özel bir lojistik firmasına ait değeri 50 bin lira olduğu değerlendirilen aydınlatma kablolarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kabloları çaldıkları tespit edilen M.Y. ve Ö.Ö. operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.