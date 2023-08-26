Kocaeli'de asfalt eritme tankında çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taş ocağında asfalt eritme tankında çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan taş ocağında asfalt eritme tankında, henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif şekilde yaralanan 2 işçi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Eritme tankında parlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışması sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.