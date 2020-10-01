Kocaeli'de apartmanda yaşayan yaşlılar "Şifalı Balkonlar" projesiyle nefes alacak

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde kalan yaşlılar, "Şifalı Balkonlar" projesiyle bir nebze nefes alacak.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle yaşlıların, fizyolojik ve mental gelişimlerine katkıda bulunmak ve yalnızlık, çaresizlik gibi olumsuz sosyal benlik algılarının değiştirilmesi planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde başlattığı projeyle yaşlıların kendilerini koronavirüs sürecinde daha iyi hissetmelerini hedefliyor.

Bahçesi olmayan ve apartman dairesinde hayatlarını sürdüren yaşlıları kapsayan proje kapsamında, yaşlılara tıbbi aromatik bitkilerin yer aldığı kasalar dağıtılıyor.

Kent genelinde dağıtılacak 2 bin 250 kasada kekik, nane, lavanta, aloe vera, biberiye, reyhan fideleri ile kullanım alanları ve bakımlarıyla ilgili broşür ve çiçek sulama kabı bulunuyor.

- "Yaşlılar başımızın tacıdır"

Proje kapsamında ilk kasa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ilkokul öğretmeni Hatice Tunay'a verildi.

Büyükakın, projenin önemine değinerek, "Yaşlılar başımızın tacıdır. Yaşlılarımıza yönelik hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bahçesi olmayan ve apartman dairesinde yaşamak zorunda olan yaşlılarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri için bu projemizi hayata geçirdik. Umuyorum ki yalnızlıklarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine bir nebze olsun katkıda bulunuruz." ifadelerini kullandı.

Huriye Akgüz de Büyükşehir Belediyesinin evlerine kadar ulaştırdığı şifalı bitkiler sayesinde, demans rahatsızlığı bulunan annesinin boş zamanlarını mutlu bir şekilde değerlendirebileceğini kaydetti.

Nesrin Özkar ise pandemi nedeniyle evden dışarıya pek çıkamadıklarını belirterek, "Bu çalışmayı düşünenlerden Allah razı olsun. Çiçekleri çocuklarım gibi çok seviyorum. Balkonda besleyeceğim çiçeklerle zamanımı daha verimli ve mutlu geçireceğim." dedi.