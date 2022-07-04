Kocaeli'de ahır yangını: 7 büyükbaş hayvan öldü

DHA

Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. 7 büyükbaşın öldüğü yangınla ilgili jandarma kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı.

Yangın dün saat 22.30 sıralarında Gölcük İcadiye Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ahırdan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Fotoğraf: İHA

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

DHA'nın haberine göre; yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü. Yaralı halde ahırdan çıkarılan 3 büyükbaş ise hemen kesildi. Kesilen hayvanların etlerinin tüketilip tüketilmeyeceğine veteriner hekim kontrolünün ardından karar verileceği belirtildi. Jandarma ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı yangınla ilgili soruşturma başlattı.