Kocaeli'de afet risk planının yüzde 31'i gerçekleştirildi

Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İRAP 1. Yıl İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye'nin jeolojik, coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan coğrafyada bulunduğunu söyledi.

"RİSKLERİN YEREL DÜZEYDE AZALTILMASI ADINA İRAP ÖNEMLİ"

Kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve afetlere dirençli toplum hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılmasının hayati olduğunu vurgulayan Yavuz, Türkiye'de anılan risklerin yerel düzeyde azaltılması adına İRAP hazırlanmasının önemli aşama olduğunu kaydetti.

5 YIL GEÇERLİ KISA, ORTA VE UZUN VADELİ EYLEMLER

Yavuz, İRAP'ın afetlerin olası etkilerini ortaya koyan, bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olduğunu belirtti.

Kocaeli'de afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması kapsamında İRAP çalışmalarına ivedilikle başlandığını bildiren Yavuz, toplantı, çalıştay ve ilgili kurumlarla yapılan istişareler sonucunda kentte meydana gelebilecek afetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik 5 yıl geçerliliği olan kısa, orta ve uzun vadeli eylemler belirlendiğini söyledi.