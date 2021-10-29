AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın üç çeyreklik döneminde Kocaeli'de 209 bin 241 kamyonet, 151 bin 499 otomobil, 33 bin 732 minibüs, 1889 küçük kamyon, 383 midibüs ve 223 otobüs olmak üzere 396 bin 967 araç banttan indirildi. Böylece, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam taşıt üretiminin yüzde 43'ünün yapıldığı kentte, günde 1470 araç üretimi gerçekleşti.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 321 bin 97'si ihraç edildi. Kocaeli'nin adet bazındaki otomotiv ihracatı, geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 24 oranında artış gösterdi.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 48 oldu.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

FORD OTOSAN'IN ÜRETİMİNDE YÜZDE 22 ARTIŞ

Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu Ford Otosan, ocak-eylül döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 209 bin 5 kamyonet, 33 bin 732 minibüs ve 3 bin 71 otomobili banttan indirdi. Böylece şirketin geçen yılın aynı döneminde 200 bin 634 olan toplam üretimi, yüzde 22'lik artışla 245 bin 808'e yükseldi.

Şirketin bu dönemde yurt dışına sattığı araçların 208 bin 943'ünü, Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier modelleri oluşturdu.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, yılın üç çeyreklik döneminde 126 bin 695 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 86'sına denk gelen 109 bin 237'sini yurt dışına gönderdi.

Honda Türkiye, yılın 9 aylık döneminde ürettiği 21 bin 733 otomobilden 2 bin 280'ini ihraç etti, Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 2 bin 731 aracın 637'sini yurt dışına sattı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun ocak-eylül döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma Üretim (Adet) İhracat (Adet) 2020 Ocak-Eylül 2021 Ocak-Eylül Değişim (%) 2020 Ocak-Eylül 2021 Ocak-Eylül Değişim (%) Ford Otosan 200.634 245.808 22 155.897 208.943 34 Hyundai Assan 100.187 126.695 26 97.464 109.237 12 Honda Türkiye 18.044 21.733 20 5.704 2.280 -60 Anadolu Isuzu 1.853 2.731 47 377 637 69 Toplam 320.718 396.967 24 259.442 321.097 24