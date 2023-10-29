Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 05:11 Güncelleme: 29.10.2023 - 05:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anadolu Otoyolu Tavşanlı Mahallesi mevkisi karayolu bağlantı kavşağı İstanbul istikametinde Kadri Y. yönetimindeki saman yüklü TIR ile Süleyman A. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpışarak devrildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Devrilen araçlarda, TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaza nedeniyle trafik akışının durma noktasına gelmesinin ardından 1 kamyon,1 hafif ticari araç,1 cip ile 4 otomobilin karıştığı başka bir kaza meydana geldi.

        Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Tolga K. ile kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde trafik alternatif yollara verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Habertürk Anasayfa