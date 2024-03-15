Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gölcük ilçesinde bir depo ve iş yerine yönelik operasyonda 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.