Kocaeli'de 7 iş yerini soydu, İstanbul'da yakalandı

İHA

Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan bir iş yerine giren M.G.B. 300 bin lira değerinde saat ve telefon çaldı. Aynı zanlının 7 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı, bisiklet çaldığı ve mala zarar verme suçlarına da karıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olaya karıştığı tespit edilen M.G.B. isimli şahsın İstanbul'a kaçtığı öğrenildi. M.G.B, 14 Nisan Perşembe günü Başakşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

İHA'nın haberine göre; hırsızlık şüphelisi şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.